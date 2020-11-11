Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович призвал одесситов голосовать за представителя партии Николая Скорика и пообещал в случае его победы на выборах мэра обеспечить горожан вакциной от COVID-19 российского производства. Встречу членов ОПЗЖ с ветеранами транслировал 11 ноября канал NewsOne

«Я обращаюсь к избирателям партии [президента Владимира] Зеленского ["Слуга народа"] и прошу их понять, что мы сегодня единственная правильная партия. Потому что все остальные ведут в никуда. Я вам гарантирую несколько вещей. Первым городом, который может получить вакцину от коронавируса из России, будет Одесса», — заявил депутат.

Российская вакцина от коронавируса: доброволец рассказал правду об исследованиях © Скриншот из видео Украина.ру подчеркнул, что в «Оппозиционной платформе — За жизнь» возмущены тем, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов «устроил из города притон националистов», и хотят вернуть Одессе статус великого украинского города.

«Нельзя одновременно поддерживать националистов, трагедию 2 мая, не давая ее расследовать, и говорить, что ты борешься за мир», — отметил Рабинович.

Ранее сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук испытал на себе российскую вакцину от коронавируса. Также в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным он обсудил возможность ее поставки на Украину. При этом официальный Киев выразил намерение получить вакцину, которую разрабатывают на Западе.