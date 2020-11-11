Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина назвала сумму, необходимую ей в месяц, призналась, за что ей бывает стыдно, и ответила на другие вопросы в блицинтервью, сообщает «Бульвар Гордона» 11 ноября

Каменских показала то, что не показывала никогда — видео © Настя Каменских/Инстаграм

Дочь экс-президента призналась, что стыдно ей бывает, когда возникает какая-либо проблема с изъяснением на английском языке. Женщина считает, что среди всех голливудских актрис лучше всех сыграть ее в кино может только Анджелина Джоли.

А вот на вопрос, сколько денег ей нужно для счастья, Ющенко ответила, что на всю семью без лишних трат — примерно 1 тыс. долларов (76 тыс. руб.) в месяц.

Виталина Ющенко — старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы. Сейчас Виталине 40 лет.