Самым счастливыми моментами в своей жизни Ющенко считает езду верхом галопом в одиночестве по полям, при этом несчастной она себя чаще всего чувствует тоже в одиночестве.
Дочь экс-президента призналась, что стыдно ей бывает, когда возникает какая-либо проблема с изъяснением на английском языке. Женщина считает, что среди всех голливудских актрис лучше всех сыграть ее в кино может только Анджелина Джоли.
А вот на вопрос, сколько денег ей нужно для счастья, Ющенко ответила, что на всю семью без лишних трат — примерно 1 тыс. долларов (76 тыс. руб.) в месяц.
Виталина Ющенко — старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы. Сейчас Виталине 40 лет.