В публикации певица написала, что раньше никогда не показывала на всеобщее обозрение столь личные моменты из своей жизни и подобные видео всегда оставались в личных архивах.

«Рука на нужном месте»: Потап скомпрометировал Каменских
«Рука на нужном месте»: Потап скомпрометировал Каменских
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
Но на этот раз Каменских сделала исключение и, сев в машину с подругой, решила насладиться в дороге своим еще не вышедшим треком.

«Мне прислали первую версию, сведение, я хочу тебе поставить, это что-то нереальное, она не просто сексуальная, это как будто ты выворачиваешь все свое естество женское», — сказала Каменских в машине.

Презентация новой песни назначена на 27 ноября.

 

 