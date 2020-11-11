В публикации певица написала, что раньше никогда не показывала на всеобщее обозрение столь личные моменты из своей жизни и подобные видео всегда оставались в личных архивах.
Но на этот раз Каменских сделала исключение и, сев в машину с подругой, решила насладиться в дороге своим еще не вышедшим треком.
«Мне прислали первую версию, сведение, я хочу тебе поставить, это что-то нереальное, она не просто сексуальная, это как будто ты выворачиваешь все свое естество женское», — сказала Каменских в машине.
Презентация новой песни назначена на 27 ноября.