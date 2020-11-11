Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками отрывком из новой песни, которая выйдет только в конце ноября. Видео на новую композицию артистка записала прямо в машине, а пост выложила в Instagram 11 ноября

В публикации певица написала, что раньше никогда не показывала на всеобщее обозрение столь личные моменты из своей жизни и подобные видео всегда оставались в личных архивах.

«Рука на нужном месте»: Потап скомпрометировал Каменских © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Мне прислали первую версию, сведение, я хочу тебе поставить, это что-то нереальное, она не просто сексуальная, это как будто ты выворачиваешь все свое естество женское», — сказала Каменских в машине.

Презентация новой песни назначена на 27 ноября.