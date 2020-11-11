Ранее ликвидация торгпредств в Литве и на Украине уже некоторое время обсуждалась в правительстве.
В частности, в сентябре с таким предложением выступили в Минпромторге. В ведомстве также напомнили, что летом правительство Украины прекратило действие соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией.
В случае Литвы эксперты ведомства приняли во внимание падение товарооборота: в первом полугодии 2020 года он сократился на треть.
Таким образом, всего на сегодняшний день у России имеются торговые представительства в 58 разных государствах.