Правительство России приняло решение о ликвидации торговых представительств РФ в Литве и на Украине. Документ об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин 7 ноября, говорится на сайте правительства 11 ноября

Ранее ликвидация торгпредств в Литве и на Украине уже некоторое время обсуждалась в правительстве.

Минпромторг РФ хочет убрать российские торгпредства на Украине и в Литве © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

В случае Литвы эксперты ведомства приняли во внимание падение товарооборота: в первом полугодии 2020 года он сократился на треть.

Таким образом, всего на сегодняшний день у России имеются торговые представительства в 58 разных государствах.