Участники антиправительственного митинга в Ереване, перед этим покинувшие площадь «Свободы» для того, чтобы перейти под здание правительства, двинулись с к зданию парламента Армении, сообщает Sputnik Armenia 11 ноября

Беспорядки в Ереване. За мир в Нагорном Карабахе заплатили высокую цену © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

До этого экс-глава СНБ Артур Ванецян заявил, что протестующие собрались не для смены власти, а ради спасения и сохранения государственности.

Он также отметил, что глава правительства Никол Пашинян довел ситуацию до подписания «предательского» документа.

Когда его спрашивали, о чем он ведет переговоры, Пашинян цинично отвечал «о чем хочу, о том и веду», рассказал Ваценян.

«Верни наш Гадрут, Шуши, Арцах. Это наша страна, наша честь, достоинство. Мы никогда не преклонимся перед турками», — цитирует агентство Ванецяна.

Ранее семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

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Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.