Попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко быть одновременно и с Востоком, и с Западом очень опасны, и теперь он пожинает плоды этой политики. Об этом рассказал Народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин в интервью «Комсомольской правде»

Актер Гостюхин сказал, сколько белорусов поддерживают Лукашенко, а сколько выступают против © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Гостюхин известен зрителям по своим работам в фильмах «Старшина», «В поисках капитана Гранта», «Дальнобойщики», «Тихий Дон». Выступал в СМИ в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. За свои взгляды на госпереворот на Украине 2013-2014 годов был включён в чёрный список лиц, являющихся «персоной нон грата» на территории этой страны.

Сейчас, по его словам, участвующим в акциях протеста студентам преподают в университетах, что Россия для Белоруссии фактически чужое государство.

«Он начал заигрывать с этими нациками. Еще я был потрясен, когда Александр Григорьевич обнимался с кровавым Порошенко. А в последние годы, извините, здесь начала процветать откровенная русофобия. Был период, когда в самолетах объявляли на английском и белорусском. Сейчас, к счастью, объявляют и на русском», — указал Гостюхин.

Актер добавил, что последнее время своего президентства Лукашенко «забронзовел» и «почивал на лаврах», однако сегодняшние события заставляют его «становиться прежним».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.