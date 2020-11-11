Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.
На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья.
На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
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