«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обращает внимание Центральной избирательной комиссии на необходимости принять безотлагательные меры по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте ЦИК», — говорится в сообщении.
Согласно календарному плану, официальные результаты голосования должны были быть оглашены до 6 ноября включительно. Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены.
Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Кроме голосования, президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам ответить на опрос, затрагивающий разные стороны жизни страны.