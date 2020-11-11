Центральная избирательная комиссия Украины должна немедленно принять меры для установления и обнародования результатов голосования на местных выборах. Об этом 11 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО на своем сайте

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обращает внимание Центральной избирательной комиссии на необходимости принять безотлагательные меры по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте ЦИК», — говорится в сообщении.

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Кроме голосования, президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам ответить на опрос, затрагивающий разные стороны жизни страны.