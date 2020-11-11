Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Украинскому радио» 11 ноября сообщил, как будет работать транспорт в связи с введением карантина выходного дня

«В условиях карантина выходного дня пока что такой вопрос (закрытие метро. — Ред.) не рассматривается», — отметил он.

Глава Минздрава отреагировал на нападение на полицейского в метро Киева из-за маски © Facebook, Максим Степанов

По его мнению, уменьшение количества контактов даже на два дня будет положительно влиять на уменьшение количества заболевших.

При этом контроль за транспортными компаниями, загруженностью маршрутов и соблюдением мер безопасности в транспорте — задача органов местного самоуправления, отметил Ляшко.