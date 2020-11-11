«В условиях карантина выходного дня пока что такой вопрос (закрытие метро. — Ред.) не рассматривается», — отметил он.
По словам Ляшко, Минздрав уже подготовил документ о карантине и ввести его предлагается в ближайшие выходные, 14–15 ноября. Он пояснил, что вначале Кабмин должен принять постановление о карантине и его предстоит согласовать с центральными органами исполнительной власти.
По его мнению, уменьшение количества контактов даже на два дня будет положительно влиять на уменьшение количества заболевших.
При этом контроль за транспортными компаниями, загруженностью маршрутов и соблюдением мер безопасности в транспорте — задача органов местного самоуправления, отметил Ляшко.