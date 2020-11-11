«Это заболевание, которое имеет, можно сказать, двухфазное развитие. Первое — это действие самого вируса. Уже все знают: первая неделя заболевания бывает скрытой. А потом наступает катастрофа, которая обусловлена реакцией иммунной системы против собственного организма», — рассказала Голубовская.
Врач призналась, что в арсенале у медицины «очень мало средств», чтобы остановить COVID-19, а лечение этого заболевания назвала интуитивным, когда врач исходя из состояния и особенностей конкретного пациента принимает решение, что делать дальше.
Ранее Ольга Голубовская рассказала украинцам, что для диагностики пневмонии и коронавируса лучше делать УЗИ, так как его чувствительность выше, чем рентгена.