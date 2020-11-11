Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней украинского Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская заявила, что у коронавируса двухфазное течение, что существенно затрудняет диагностику и лечение, сообщает ТСН 11 ноября

«Это заболевание, которое имеет, можно сказать, двухфазное развитие. Первое — это действие самого вируса. Уже все знают: первая неделя заболевания бывает скрытой. А потом наступает катастрофа, которая обусловлена реакцией иммунной системы против собственного организма», — рассказала Голубовская.

Ранее Ольга Голубовская рассказала украинцам, что для диагностики пневмонии и коронавируса лучше делать УЗИ, так как его чувствительность выше, чем рентгена.