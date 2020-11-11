Министерство иностранных дел Украины признало войну в Нагорном Карабахе завершенной. Такое заявление 11 ноября ведомство обнародовало на своем сайте

МИД отметил, что Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий. Также отмечается, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Ищенко ответил, сможет ли Украина повторить в Донбассе карабахский сценарий © Владимир Трефилов

«Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на основе международного права», — сказано в заявлении.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации.