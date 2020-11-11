Российский певец Валерий Меладзе 10 и 11 ноября проводит концерты во Дворце искусств «Украина» в Киеве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Об этом 11 ноября сообщает ТСН

В эфире ТСН посетители концерта 10 ноября рассказали, что понимают риск, но готовы надеть маски и соблюдать другие меры предосторожности, чтобы наслаждаться творчеством певца вживую. Некоторые заявили, что уже переболели и не боятся заразиться.

Лолита устроила необычный концерт из-за корнавируса © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Медики предупреждают, что коронавирусную инфекцию можно подхватить повторно, без вакцинации стойкого иммунитета не формируется.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов 5 ноября анонсировал введение в стране жесткого карантина выходного дня: по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт.

Ранее украинская певица Оля Полякова перенесла свой концерт в киевском Дворце спорта, который должен был состояться 26 октября, на неопределенный срок.