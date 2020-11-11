В эфире ТСН посетители концерта 10 ноября рассказали, что понимают риск, но готовы надеть маски и соблюдать другие меры предосторожности, чтобы наслаждаться творчеством певца вживую. Некоторые заявили, что уже переболели и не боятся заразиться.
На Украине от COVID-19 скончалось 10 611 человек. C 9 ноября страна полностью оказалась в «красной» и «оранжевой» зонах.
Медики предупреждают, что коронавирусную инфекцию можно подхватить повторно, без вакцинации стойкого иммунитета не формируется.
Глава Минздрава Украины Максим Степанов 5 ноября анонсировал введение в стране жесткого карантина выходного дня: по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт.
Ранее украинская певица Оля Полякова перенесла свой концерт в киевском Дворце спорта, который должен был состояться 26 октября, на неопределенный срок.