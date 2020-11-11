Участники антиправительственного митинга в Ереване двинулись с площади Свободы к зданию правительства Армении, сообщает Sputnik Armenia 11 ноября

До этого экс-глава СНБ Артур Ванецян заявил, что протестующие собрались не для смены власти, а ради спасения и сохранения государственности.

Он также отметил, что глава правительства Никол Пашинян довел ситуацию до подписания «предательского» документа.

Когда его спрашивали, о чем он ведет переговоры, Пашинян цинично отвечал: «О чем хочу, о том и веду», — рассказал Ванецян.

«Верни наш Гадрут, Шушу, Арцах. Это наша страна, наша честь, достоинство. Мы никогда не преклонимся перед турками», — цитирует агентство Ванецяна.

Ранее семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.