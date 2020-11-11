Специалисты компании не рекомендуют водителям вешать маску на время, когда она не нужна, на зеркало заднего вида. Они предупреждают, что это может привести к ДТП.
При этом представляет опасность хранение на зеркале предметов любого размера, даже таких небольших, как защитная маска.
«Поскольку там всегда висит какой-то предмет, водители привыкают к постоянным движениям в пределах поля зрения. В результате они гораздо позже воспринимают движение за автомобилем, например, когда появляется велосипедист или пешеход справа на дороге», — пояснил Рюкер.
Ранее Верховная Рада ввела штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок. Штраф за отсутствие маски — от 170 до 255 гривен. Протокол будут составлять сразу на месте. Закон должен вступить в силу на следующий день после публикации.