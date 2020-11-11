Руководитель отдела исследований несчастных случаев европейской инспекционной компании транспортных средств DEKRA Петер Рюкер рассказал, в чем опасность маски на зеркале заднего вида в салоне машины. Об этом сообщает сайт enovosty.com 11 ноября

Специалисты компании не рекомендуют водителям вешать маску на время, когда она не нужна, на зеркало заднего вида. Они предупреждают, что это может привести к ДТП.

Киевлянки подрались в трамвае из-за маски — видео © Украина.ру/Стрингер

«Поскольку там всегда висит какой-то предмет, водители привыкают к постоянным движениям в пределах поля зрения. В результате они гораздо позже воспринимают движение за автомобилем, например, когда появляется велосипедист или пешеход справа на дороге», — пояснил Рюкер.

Ранее Верховная Рада ввела штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок. Штраф за отсутствие маски — от 170 до 255 гривен. Протокол будут составлять сразу на месте. Закон должен вступить в силу на следующий день после публикации.