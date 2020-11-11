На митинге в Ереване накалены эмоции, постоянно проходят мелкие стычки. На этом фоне проходят задержания участников массового мероприятия, сообщает Sputnik Armenia 11 ноябр

По его данным, уже задержано 129 человек. Омбудсмен Армении посещает СНБ и полицию в связи с задержаниями.

Тем временем в ходе митинга на площади «Свободы» в Ереване на представителя партии «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна напал неизвестный мужчина. Он ударил Манукяна и попытался отобрать у него рупор.

Беспорядки в Ереване. За мир в Нагорном Карабахе заплатили высокую цену © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Кроме того, одной из участниц митинга стало плохо. Пожилая женщина из Карабаха в расстроенных чувствах рассказывала о своем сыне, после чего она потеряла сознание. Митингующие помогали привести ее в чувство.

Ранее семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Армянский премьер Никол Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.