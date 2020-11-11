Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, в каких случаях пациент может лечиться в домашних условиях. Об этом он заявил 11 ноября на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса © пресс-служба президента Украины

Также, по его словам, главный симптом легкой формы болезни — температура до 38 градусов. Степанов отметил, что решение о домашнем лечении пациента может принять только семейный врач.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 10 тыс. украинцев. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.