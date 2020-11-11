«Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частотности дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния», — рассказал министр.
Также, по его словам, главный симптом легкой формы болезни — температура до 38 градусов. Степанов отметил, что решение о домашнем лечении пациента может принять только семейный врач.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 10 тыс. украинцев. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.