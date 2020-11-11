Собравшиеся на антиправительственном митинге в Ереване продолжают требовать отставки премьера Никола Пашиняна, лидеры оппозиции озвучили план действий, сообщает Sputnik Armenia 11 ноября

Люди скандируют «Никол, предатель!» и «Никол, уходи!». Перед ними выступают представители оппозиционных партий.

«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха (самоназвание Карабаха. — Ред.). Для этого нужно три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и властей. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — сказал представитель Верховного органа партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati

Ранее семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Мальцев рассказал, что может грозить российским миротворцам в Нагорном Карабахе © скриншот видео Украина.ру Никол Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.