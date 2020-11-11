Певица Наташа Королева, супруг которой Сергей Глушко недавно признался в измене, активно требует защитить право публичных людей на личную жизнь. Об этом артистка написала пост в Instagram 11 ноября

«Появились первые ласточки конструктивной реакции органов законодательной власти на наши призывы обратить внимание и сделать все необходимое, чтобы законы о неприкосновенности частной жизни в нашей стране заработали», — написала артистка.

Королева выразила надежду, что 23 статья Конституции Российской Федерации станет, наконец, не декларативной, а работающей. Певица рассказала, что и в истории ее семьи, связанной с изменой супруга Тарзана, и в истории футболиста Артема Дзюбы, интимное видео которого выложили в сеть, виноваты «шантажисты/ взломщики/распространители личной информации».

Любовница Тарзана в слезах пообещала рассказать всю правду об их романе © Шульженко/Инстаграм

«Какой бред, зачем тогда пошла в шоу-бизнес», «Это цена, которую любой известный человек будет платить пожизненно… поэтому хватит нести этот бред», «А еще лучше привязать Тарзана за причиндалы и держать на коротком поводке», «Ты горячая, как выхлопная труба у «Приоры», «Муженёк сам все рассказал, что изменил Наташе, что он мужик на 200 процентов! Кого винить? Кто к ним лезет?» — отреагировали пользователи.

23 статья Конституции РФ звучит следующим образом: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».

К слову, в Уголовном Кодексе РФ есть 137 статья, которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей за распространение сведений о частной жизни человека, составляющих его личную или семейную тайну. Такие дела рассматриваются в судебном порядке по заявлению от пострадавшей стороны.