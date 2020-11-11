«Появились первые ласточки конструктивной реакции органов законодательной власти на наши призывы обратить внимание и сделать все необходимое, чтобы законы о неприкосновенности частной жизни в нашей стране заработали», — написала артистка.
Королева выразила надежду, что 23 статья Конституции Российской Федерации станет, наконец, не декларативной, а работающей. Певица рассказала, что и в истории ее семьи, связанной с изменой супруга Тарзана, и в истории футболиста Артема Дзюбы, интимное видео которого выложили в сеть, виноваты «шантажисты/ взломщики/распространители личной информации».
Таких людей Королева назвала преступниками и заявила, что для их деяний должно быть наказание, предусмотренное законом, вот только подписчики артистки ее эмоциональный посыл не разделили.
«Какой бред, зачем тогда пошла в шоу-бизнес», «Это цена, которую любой известный человек будет платить пожизненно… поэтому хватит нести этот бред», «А еще лучше привязать Тарзана за причиндалы и держать на коротком поводке», «Ты горячая, как выхлопная труба у «Приоры», «Муженёк сам все рассказал, что изменил Наташе, что он мужик на 200 процентов! Кого винить? Кто к ним лезет?» — отреагировали пользователи.
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Появились первые ласточки конструктивной реакции органов законодательной власти на наши призывы обратить внимание и сделать все необходимое, чтобы законы о неприкосновенности частной жизни в нашей стране заработали. Ксения @xenia_sobchak вчера в передаче абсолютно справедливо задаёт вопросы — почему все сми акцентируют внимание на контент, а не на том, что это УКРАДЕННЫЙ контент с личного телефона, и не на шантажистах/ взломщиках/распространителях личной информации?! Эти люди — преступники, которые должны быть наказаны. Очень надеемся, что у органов власти хватит сил сдвинуть с мертвой точки решение этой проблемы и довести ее до конца, сделать 23 статью Конституции не декларативной, а действительно работающей! Тогда общими усилиями мы сможем остановить или хотя бы минимизировать этот информационный беспредел вторжения в нашу личную жизнь!
23 статья Конституции РФ звучит следующим образом: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».
К слову, в Уголовном Кодексе РФ есть 137 статья, которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей за распространение сведений о частной жизни человека, составляющих его личную или семейную тайну. Такие дела рассматриваются в судебном порядке по заявлению от пострадавшей стороны.