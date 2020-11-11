На площади Свободы в Ереване сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, идут столкновения с силовиками, сообщает Sputnik Armenia в Telegram 11 ноября

«Протестующие избили полицейского, его окровавленного увели другие сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Армянский премьер Никол Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.