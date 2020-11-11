«Почему мэром Одессы станет Труханов. Вернее, не станет, а продолжит им быть. Потому что Одесса — сложная. И привычные внутригородские матрицы на неё никак не накладываются. Слишком много точек пересечения интересов. Слишком тонкий лёд, по которому ходишь, пытаясь сохранить гражданский порядок и здоровую атмосферу в городе, который вроде как и "ватный", а вроде и ориентированный на европейские ценности, носителями которых традиционно является проукраинская общественность», — написал Карасёв.
Он уточнил, что именно Труханову удаётся сохранять «баланс».
Кроме того, по словам политолога, мэр довольно чётко дал понять, что Одесса «чужих не примет».
«Ни с одной стороны, ни с другой. Потому что хозяин-хозяйственник здесь он. И она не примет. Увидите это 15 ноября, когда будет второй тур выборов… Пожалуй, самый предсказуемый из всех возможных», — добавил эксперт.
Первый тур местных выборов на Украине прошел 25 октября. Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик вышли во второй тур. Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра, которое состоится 15 ноября.