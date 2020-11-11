Украинский политолог Вадим Карасёв на днях в своем Facebook назвал второй тур выборов одесского городского головы «самым предсказуемым» из всех возможных

Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами © Facebook, Gorsovet.info, Лада Вячеславовна

Он уточнил, что именно Труханову удаётся сохранять «баланс».

Кроме того, по словам политолога, мэр довольно чётко дал понять, что Одесса «чужих не примет».

«Ни с одной стороны, ни с другой. Потому что хозяин-хозяйственник здесь он. И она не примет. Увидите это 15 ноября, когда будет второй тур выборов… Пожалуй, самый предсказуемый из всех возможных», — добавил эксперт.

Первый тур местных выборов на Украине прошел 25 октября. Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов и депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик вышли во второй тур. Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра, которое состоится 15 ноября.