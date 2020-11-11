Украинская певица Ани Лорак поделилась со своими подписчиками хорошей новостью: она будет участвовать в ежегодной российской программе «Песня года». Исполнительница назвала и других участников, в их число вошло немало украинских звезд. Постом Лорак поделилась в Instagram 10 ноября

«Песня года — 2020. 5 декабря, ВТБ Арена. В шоу-программе примут участие самые яркие и популярные артисты!» — сообщила Лорак.

Ноябрьский Vogue выйдет с Тиной Кароль на обложке © Facebook Тины Кароль Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Артур Пирожков, Григорий Лепс, Егор Крид и другие.

Немало среди исполнителей нынешней «Песни года» будет и артистов украинского происхождения. В их число войдут: София Ротару, Лобода, Ани Лорак и Лолита.

Эти певицы регулярно подвергаются нападкам националистически настроенных жителей Украины, которые считают, что их артисты не имеют права выступать на территории Российской Федерации.

В этот же день власти Москвы заявили о новых карантинных мерах. В частности, ночью теперь не будут работать рестораны и развлекательные заведения, а максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Времени до записи программы еще много, уровень заболеваемости коронавирусом в мире растет, не отразится ли это на проведении «Песни года», организаторы пока не сообщали.