«Песня года — 2020. 5 декабря, ВТБ Арена. В шоу-программе примут участие самые яркие и популярные артисты!» — сообщила Лорак.
Она назвала и звезд, которые примут участие в ежегодном шоу. Это Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Артур Пирожков, Григорий Лепс, Егор Крид и другие.
Немало среди исполнителей нынешней «Песни года» будет и артистов украинского происхождения. В их число войдут: София Ротару, Лобода, Ани Лорак и Лолита.
Эти певицы регулярно подвергаются нападкам националистически настроенных жителей Украины, которые считают, что их артисты не имеют права выступать на территории Российской Федерации.
В этот же день власти Москвы заявили о новых карантинных мерах. В частности, ночью теперь не будут работать рестораны и развлекательные заведения, а максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 25% от общей вместимости зала.
Времени до записи программы еще много, уровень заболеваемости коронавирусом в мире растет, не отразится ли это на проведении «Песни года», организаторы пока не сообщали.