Азербайджанский политолог, публицист, глава политического клуба «Южный Кавказ»

Ильгар Максуд оглы Велизаде родился 10 августа 1972 года в Баку.

В 1994 году окончил географический факультет Бакинского государственного университета по специальности «экономическая и социальная география».

Основные темы публикаций: региональная политика, этноконфликтология, геоэкономика.

В 1996-2002 гг. — сотрудник аппарата исполнительной власти г. Баку. Ильгар Велизаде: Украинизация Белоруссии не нужна ни Москве, ни Минску © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку"

В 2002-2007 гг. — основатель и директор пиар-агентства Publicity, главный редактор общественно-политического журнала "Professional".

C 2007 года — заместитель руководителя филиала РИА Новости в Азербайджанской Республике, руководитель международного пресс-центра «Новости».

Является экспертом политической экспертной сети Кремль.орг, информационно-аналитического портала «Евразийский дом».

Автор монографии «Этно-территориальный кризис: на пороге третьего тысячелетия: мировой опыт».

Глава клуба политологов «Южный Кавказ».