За прошедшие сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также вертолеты и беспилотники, сообщает РИА Новости 11 ноября со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского

Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

«За сутки совершено 27 самолетовылетов. Перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, восемь вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов», — сказал Рудской на брифинге.

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Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Армянский премьер Никол Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.