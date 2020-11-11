Лидер одной из одесских организаций «майдановского» толка «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко рассказал, как плохо себя чувствует, болея COVID-19. Об этом 11 ноября он написал у себя в Facebook

«Седьмой день ковида. Тяжело. Температура поднимается до 39,3, сбивается только диклофенаком. Двустороннее воспаление… Первые симптомы просто похожи на простуду или как у меня — продуло ухо, лёгкая температура, вроде ничего такого, а в это время ты уже активный распространитель… Доволен, что получил среднюю форму болезни… Зеленский, желаю тебе, выздороветь, но сильно помучаться», — рассказал Гордиенко.

Он посоветовал украинцам носить медицинские маски и пожаловался на то, что Украина совсем не готова к эпидемии. При этом Гордиенко поблагодарил врачей за труд, но отругал власти и лично президента Владимира Зеленского за то, что в стране нет мобильных госпиталей для лечения пневмонии, а больницы не обеспечены необходимым кислородом.

Как сообщают украинские СМИ, до недавнего времени Гордиенко активно критиковал сограждан за массовую истерику в связи с COVID-19. Он назвал пандемию «психозом мошенников, которые банальным гриппом развели весь мир на триллионы долларов».

Зеленский решил оздоровить украинскую нацию разговорами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

О болезни Зеленского стало известно несколько дней назад. Сообщается, что у него небольшая температура, однако общее состояние позволяет ему проводить необходимые совещания по видеосвязи.