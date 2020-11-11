Зеленский сказал, что нужно еще до инфицирования COVID-19 объяснить людям, как укрепить свой организм.
«В связи с этим было предложено создать программу "Здоровая нация", в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" — перечень витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобное», — цитирует ОП Зеленского.
По словам последнего, настало «время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины».
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, предложил спортсменам, переболевшим Covid-19, рассказать людям о том, как они справились с болезнью.