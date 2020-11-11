«Украинская ресторанная ассоциация и Региональные ресторанные объединения вышли к Кабмину и зданиям ОГА Украины с требованиями ослабить давление на отрасль из-за COVID-19. В частности, требуют не вводить карантин выходного дня», — говорится в сообщении.
В Киеве участники акции собрались возле станции метро «Арсенальная» и колонной идут по улице Грушевского к зданию правительства.
Параллельно с Киевом акции проходят во Львове, Луцке, Харькове, Ровно, Сумах, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Николаеве, Мелитополе и Черкассах.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 10 тыс. украинцев. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года COVID-19 могут заражаться по 20 тысяч украинцев каждые сутки.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.