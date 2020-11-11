В конце октября мужчина зашел в столичный супермаркет «Сильпо» и украл семь шоколадок общей стоимостью почти 500 гривен (1,3 тысячи рублей). Но его задержал охранник магазина.
В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Обвиняемый объяснил, что у него не было денег на то, чтобы купить сладости, поскольку тогда был без работы и имел затруднительное материальное положение.
Оказалось, что раньше его уже судили за подобные преступления. Так, летом прошлого года суд приговорил его к четырем годам за кражу компьютерной техники на рынке «Караваевы Дачи», но изменил наказание на два года испытательного срока, поскольку мужчина заверил суд, что в дальнейшем не будет совершать преступления.