Суд приговорил киевлянина к трем годам тюрьмы за кражу семи плиток шоколада. Об этом на днях сообщили на сайте Единого реестра судебных решений

Кража, за которую никто не ответит. Эксперты о хищении $5,3 миллиарда помощи США на Украине © AP, Evan Vucci

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Обвиняемый объяснил, что у него не было денег на то, чтобы купить сладости, поскольку тогда был без работы и имел затруднительное материальное положение.

Оказалось, что раньше его уже судили за подобные преступления. Так, летом прошлого года суд приговорил его к четырем годам за кражу компьютерной техники на рынке «Караваевы Дачи», но изменил наказание на два года испытательного срока, поскольку мужчина заверил суд, что в дальнейшем не будет совершать преступления.