«Б…а, ну вот и я коронованная. Люди, с которыми я контактировала в последнее время, следите за своим здоровьем», — написала Паш.
Артистка отметила, что из симптомов у нее температура и ломка тела, болезнь протекает в легкой форме, поэтому девушка лечится дома.
Украина бьет очередные рекорды по количеству заболевших, только за последние сутки зафиксировано более 10 тысяч таких случаев. В лентах СМИ то и дело мелькают известные имена с сообщениями о том, что эти люди заразились COVID-19.
Не обошел стороной вирус и президента Украины Владимира Зеленского, он самоизолировался, работает удаленно.