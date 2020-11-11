Украинская рэп-исполнительница Алина Паш сообщила поклонникам плохую новость: ей не удалось избежать заражения коронавирусом. Объявление артистка выложила у себя в Instagram 10 ноября

«Б…а, ну вот и я коронованная. Люди, с которыми я контактировала в последнее время, следите за своим здоровьем», — написала Паш.

«Мисс Украина» заболела COVID-19, но не поняла этого © Маргарита Паша/Инстгарам

Украина бьет очередные рекорды по количеству заболевших, только за последние сутки зафиксировано более 10 тысяч таких случаев. В лентах СМИ то и дело мелькают известные имена с сообщениями о том, что эти люди заразились COVID-19.

Не обошел стороной вирус и президента Украины Владимира Зеленского, он самоизолировался, работает удаленно.