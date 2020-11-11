Правительство Дании подарило Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения критически больных пациентов. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на своем сайте

Отмечается, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел виртуальную встречу с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Министры обсудили взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19. Украинские фермеры собрались вакцинировать норок от коронавируса © Derek Naulls/Pixabay

«Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании», — отметил Кулеба.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. По данным сайта Worldometers, Украина находится на 20-м месте по количеству инфицированных СOVID-19. С начала карантина в стране инфицировано 479 тыс. 197 человек, из которых более 8 тыс. случаев — летальных.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года COVID-19 ежедневно могут заражаться около 20 тыс. украинцев. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.