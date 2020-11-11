Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пожелал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления от коронавируса. Об этом 10 ноября сообщил канал «Прямой»

Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса © пресс-служба президента Украины скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу», — отметил Порошенко.

Он напомнил, что несмотря на пандемию и карантин украинцы «должны есть, платить за квартиры»

«Люди имеют расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из коронавирусного фонда 40 млрд. Средства из фонда должны расходоваться не в дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и на медицинское оборудование», — заявил Порошенко.

На днях Зеленский получил положительный тест на коронавирус