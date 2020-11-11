«Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к власти, которая провалила оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу», — отметил Порошенко.
Он напомнил, что несмотря на пандемию и карантин украинцы «должны есть, платить за квартиры»
«Люди имеют расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из коронавирусного фонда 40 млрд. Средства из фонда должны расходоваться не в дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и на медицинское оборудование», — заявил Порошенко.
На днях Зеленский получил положительный тест на коронавирус