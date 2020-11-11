Вечером 9 ноября на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы, вне зоны боевых действий, был сбит военный вертолет Ми-24 РФ. В Баку заявили, что российский вертолет был сбит случайно. Власти Азербайджана принесли извинения и выразили готовность выплатить России компенсации.
Позднее генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатности.
По словам Ильгара Велизаде, случившееся не было в интересах Азербайджана.
«Кто стрелял и кто отдавал приказ, сейчас президент разбирается с этим. Пока сложно делать однозначные выводы, но очевидно, что это не было в интересах Азербайджана. Исключительно доверительные отношения между руководством Азербайджана и российским руководством не позволили ситуации выйти за рамки этого инцидента», — сказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.