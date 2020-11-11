Инцидент со сбитым российским вертолетом мог повлиять на заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati

Позднее генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о халатности.

По словам Ильгара Велизаде, случившееся не было в интересах Азербайджана.

«Кто стрелял и кто отдавал приказ, сейчас президент разбирается с этим. Пока сложно делать однозначные выводы, но очевидно, что это не было в интересах Азербайджана. Исключительно доверительные отношения между руководством Азербайджана и российским руководством не позволили ситуации выйти за рамки этого инцидента», — сказал эксперт.

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После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.