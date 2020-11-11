Супруга украинского комика Евгения Кошевого Ксения на днях выложила в Instagram фотографии с дня рождения звезды «Квартал 95» Юрия Ткача, где присутствовали селебрити, включая балерину Екатерину Кухар

Назад не попросится: Кошевой объяснил, почему Зеленский не вернется в «Квартал-95» © Facebook, Евгений Кошевой | Facebook, Евгений Кошевой | Перейти в фотобанк Евгений Кошевой, который появился на публике с отросшими волосами на голове и щетиной на лице.

«Отличная компашка. Спасибо», — подписала публикацию жена комика.

«Вы просто мегапозитивные и энергичные! Оставайтесь такими и будем надеятся, что НАС веселых будет больше», «Женя и волосы, дождались», «У Жени есть волосы», — отреагировали подписчики.

О своем желании сменить привычный для всех образ Кошевой заявил ранее, сказав, что время карантина — самое подходящее для таких экспериментов.

К слову, на фотографиях с вечеринки явно больше 20 человек, в том числе дети, и это при том, что на Украине рекордное число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки медики зарегистрировали более 10 тысяч вновь заболевших.

Почти 9 тысяч украинцев уже умерло, а в правительстве обсуждают ужесточение запретительных мер, в том числе карантин выходного дня.