На снимках украинские звезды в ярких костюмах в стиле 1980-х. Но фурор все-таки произвел актер Евгений Кошевой, который появился на публике с отросшими волосами на голове и щетиной на лице.
«Отличная компашка. Спасибо», — подписала публикацию жена комика.
«Вы просто мегапозитивные и энергичные! Оставайтесь такими и будем надеятся, что НАС веселых будет больше», «Женя и волосы, дождались», «У Жени есть волосы», — отреагировали подписчики.
О своем желании сменить привычный для всех образ Кошевой заявил ранее, сказав, что время карантина — самое подходящее для таких экспериментов.
К слову, на фотографиях с вечеринки явно больше 20 человек, в том числе дети, и это при том, что на Украине рекордное число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки медики зарегистрировали более 10 тысяч вновь заболевших.
Почти 9 тысяч украинцев уже умерло, а в правительстве обсуждают ужесточение запретительных мер, в том числе карантин выходного дня.