Народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин на днях дал интервью «Комсомольской правде», в котором рассказал о своем отношении к президенту страны Александру Лукашенко

Актер рассказал, что недовольные властью в стране есть, их немало, и ощущение «бронзовения» Лукашенко действительно существует, из-за чего сам артист не голосовал в 2010 и 2015 годах. Гостюхин объяснил, почему его шокировал бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

«Когда-то я сказал в интервью, что Александру Григорьевичу надо бы уйти. И просто отдохнуть. Он уже много сделал для Белоруссии, ему памятник надо поставить. Не было бы вообще страны, раздербанили бы эти ребята, банкиры. Они тут творили черт знает что… После этих слов я стал нерукопожатен…» — рассказал актер.

По его словам, Лукашенко за последние годы немного «потерял нюх», хотя и остается бойцом, который когда-то «сумел собрать республику из ничего», а те, кто жалуются на режим, говорит Гостюхин, лукавят, и это хорошо видно в магазинах и на рынках. Тем, кто не верит, актер предложил зайти и посмотреть: в белорусских торговых точках народу всегда битком, значит, «деньги у людей есть. Но они чего-то недовольны».