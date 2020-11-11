Украинские норковые фермы готовы вакцинировать животных от вируса SARS-CoV-2, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Об этом 10 ноября сообщили в Ассоциации звероводов Украины

Коронавирус унёс жизнь тёщи Порошенко © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк говорится в материале ассоциации.

Отмечается, что сегодня ряд вакцин проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к вирусу COVID-19. Впрочем, в ближайшее время будут проведены исследования на норковых фермах.

Ассоциация звероводов Украины провела мониторинг рынка и приняла решение участвовать в вакцинации животных. Есть надежда, что усилиями мировой ветеринарной науки будет создан препарат, который будет уничтожать вирус у сельскохозяйственных и домашних животных.

Планируется, что вакцинация норок будет проходить параллельно с вакцинацией людей.

На украинских норковых фермах, которые входят в состав Ассоциации звероводов Украины, не зафиксировано ни одного случая заражения норок вирусом SARS-CoV-2.