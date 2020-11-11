«Вакцину от коронавируса начали тестировать на норках. Украинские норковые фермы готовы вакцинировать норок от вируса SARS-CoV-2, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат», — говорится в материале ассоциации.
Отмечается, что сегодня ряд вакцин проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к вирусу COVID-19. Впрочем, в ближайшее время будут проведены исследования на норковых фермах.
Ассоциация звероводов Украины провела мониторинг рынка и приняла решение участвовать в вакцинации животных. Есть надежда, что усилиями мировой ветеринарной науки будет создан препарат, который будет уничтожать вирус у сельскохозяйственных и домашних животных.
Планируется, что вакцинация норок будет проходить параллельно с вакцинацией людей.
На украинских норковых фермах, которые входят в состав Ассоциации звероводов Украины, не зафиксировано ни одного случая заражения норок вирусом SARS-CoV-2.