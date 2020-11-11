Анастасия Шульженко, ставшая известной как женщина, с которой стриптизер Сергей Глушко изменил своей супруге певице Наташе Королевой, записала для подписчиков видео, на котором расплакалась и сказала, что готова рассказать всю правду об отношениях с Тарзаном. Запись появилась в Instagram 10 ноября

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«Я не понимаю, как это произошло, как так случилось, что моя жизнь превратилась в ад. Я разбита физически, морально, я потеряла работу, любой мой шаг подвергается критике. За что такое презрение? За то, что я до последнего пыталась оградить Сергея? Поэтому я готова рассказать всю правду о наших отношениях», — заявила Шульженко.

По ее словам, новая информация полностью перевернет представление о ее отношениях с Тарзаном и люди посмотрят на нее по-другому.

«Какая дешёвая игра, после первого "обморока", когда вдруг "пропала" беременность, я запаслась попкорном. Потом сотрясение, ковид и прочая хрень… Думала, что уже финита ля комедия… но нет, шоу продолжается, и, как в самом дерьмовом сериале, уже интересно, чем закончится», — прокомментировала признание одна из подписчиц.

Скандал с Анастасией Шульженко в одной из главных ролей разгорелся в сентябре. Сначала Тарзан все отрицал, но позже публично признался в измене.