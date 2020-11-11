Девушка поделилась с читателями, что не может справиться с депрессией, что чувства к Глушко еще живы, но любовь приносит ей страдание.
«Я не понимаю, как это произошло, как так случилось, что моя жизнь превратилась в ад. Я разбита физически, морально, я потеряла работу, любой мой шаг подвергается критике. За что такое презрение? За то, что я до последнего пыталась оградить Сергея? Поэтому я готова рассказать всю правду о наших отношениях», — заявила Шульженко.
По ее словам, новая информация полностью перевернет представление о ее отношениях с Тарзаном и люди посмотрят на нее по-другому.
«Какая дешёвая игра, после первого "обморока", когда вдруг "пропала" беременность, я запаслась попкорном. Потом сотрясение, ковид и прочая хрень… Думала, что уже финита ля комедия… но нет, шоу продолжается, и, как в самом дерьмовом сериале, уже интересно, чем закончится», — прокомментировала признание одна из подписчиц.
Скандал с Анастасией Шульженко в одной из главных ролей разгорелся в сентябре. Сначала Тарзан все отрицал, но позже публично признался в измене.