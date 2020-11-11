«Геннадий Адольфович передает привет из Шарите», — подписал Фукс свое селфи с Кернесом.
В сентябре стало известно, что Кернес заболел коронавирусом, его госпитализировали в немецкую клинику. Больше месяца он не появлялся на фото и видео. Появились даже слухи о его смерти.
На днях полиция Харькова открыла уголовное производство по поводу исчезновения Кернеса. Как отметили правоохранители, дело открыли после подачи в полицию соответствующего заявления руководителем одной из общественных организаций. Но потом это заявление исчезло с официального сайта полиции.