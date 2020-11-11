«Люди не против, но они и не за. А когда общество не за тебя, то ты очень скован в своих движениях. В этом случае даже маленькая организованная группа, которая против тебя, рано или поздно тебя сметет», — указал эксперт.
Лукашенко это чувствует и поэтому во время своих многочисленных выступлений всячески пытается доказать собственному народу и элите, что без него всей Белоруссии наступит конец, считает Ищенко.
Номинальная поддержка у Лукашенко есть, но она не столь безоговорочная, как в 1990е годы, когда он, опираясь на эту поддержку, мог менять конституцию, и это не дает ему возможность использовать свои властные полномочия на 100%, добавил политолог.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.