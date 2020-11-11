Несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах, и его поддерживает достаточное количество людей, он так и не смог мобилизовать своих сторонников и не может провести митинг бюджетников. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Лукашенко это чувствует и поэтому во время своих многочисленных выступлений всячески пытается доказать собственному народу и элите, что без него всей Белоруссии наступит конец, считает Ищенко.

Номинальная поддержка у Лукашенко есть, но она не столь безоговорочная, как в 1990е годы, когда он, опираясь на эту поддержку, мог менять конституцию, и это не дает ему возможность использовать свои властные полномочия на 100%, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.