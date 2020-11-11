«Суд поставил под сомнение результаты подсчета и обязал ТИК принять решение о пересчете голосов. Но, невзирая на требование суда, комиссия отказалась повторно пересчитать голоса. Отклонив данный вопрос, комиссия пошла против судебного решения и демонстративно проигнорировала законные требования», — сказал Лавриненко.
По словам члена политсовета партии Андрея Спасского, невыполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность.
«Мы обратились в городскую комиссию с заявлением о роспуске этой территориальной комиссии и будем обращаться в суд и правоохранительные органы. Мы продолжим бороться за честные демократические выборы и не позволим местной власти, которая имеет прямое влияние на комиссии, продолжать беспредел», — заверил Спасский.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок.
Пресс-служба «Оппозиционной платформы» заявила, что в ходе рейда по избирательным комиссиям при пересчете голосов выяснилось, что ряд бюллетеней заполнены с нарушениями и являются недействительными. Также были обнаружены пустые бюллетени, засчитанные в пользу «Блока Кернеса — Успешный Харьков».