Районная территориальная избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на местных выборах, несмотря на решение суда. Об этом 10 ноября заявил кандидат в депутаты Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Лавриненко, говорится на сайте партии

На Украине кандидат в депутаты прокляла избирателей, их детей, внуков и правнуков © Юлия Чепюк

По словам члена политсовета партии Андрея Спасского, невыполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность.

«Мы обратились в городскую комиссию с заявлением о роспуске этой территориальной комиссии и будем обращаться в суд и правоохранительные органы. Мы продолжим бороться за честные демократические выборы и не позволим местной власти, которая имеет прямое влияние на комиссии, продолжать беспредел», — заверил Спасский.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок.

Пресс-служба «Оппозиционной платформы» заявила, что в ходе рейда по избирательным комиссиям при пересчете голосов выяснилось, что ряд бюллетеней заполнены с нарушениями и являются недействительными. Также были обнаружены пустые бюллетени, засчитанные в пользу «Блока Кернеса — Успешный Харьков».