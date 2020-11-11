Выступающие против перемирия в Карабахе армянские активисты после подписания соответствующего документа с Баку и Москвой ворвались в офис Фонда открытого общества, который финансируется Джорджем Соросом. Об этом 10 ноября сообщил vzglyad.az

Армения обвинила Азербайджан в использовании запрещенного оружия с белым фосфором в Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В этот же день они разгромили дом премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пашиняна и его команду во власти Армении связывают с Соросом. В частности, при Пашиняне многие должности получили люди, которые работали в фонде американского бизнесмена.

Протестующие требуют немедленно денонсировать соглашение о Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября Пашиняном, а также президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым.