На кадрах видно, как протестующие разносят окна и двери, разбрасывают бумаги, а также ищут ценности.
В этот же день они разгромили дом премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Пашиняна и его команду во власти Армении связывают с Соросом. В частности, при Пашиняне многие должности получили люди, которые работали в фонде американского бизнесмена.
Протестующие требуют немедленно денонсировать соглашение о Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября Пашиняном, а также президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым.