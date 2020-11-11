«Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, нежели растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия», — заявила Кравчук.
Она также отметила, что две трети выручки кафе и рестораны получают именно на выходных.
На днях на Украине ввели карантин выходного дня. Предприятия общепита в выходные работают только на вынос, а торгово-развлекательные центры рекомендуется закрывать. В тот же день стало известно, что коронавирусом заболел президент страны Владимир Зеленский.