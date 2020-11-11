Заместитель главы фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Евгения Кравчук выступила за введение в стране полного локдауна. Об этом 10 ноября сообщил «Обозреватель»

Локдаун все ближе: COVID-19 на Украине взял новый рубеж © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Она также отметила, что две трети выручки кафе и рестораны получают именно на выходных.

На днях на Украине ввели карантин выходного дня. Предприятия общепита в выходные работают только на вынос, а торгово-развлекательные центры рекомендуется закрывать. В тот же день стало известно, что коронавирусом заболел президент страны Владимир Зеленский.