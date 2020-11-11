Байдену достаточно делать и декларировать противоположное тому, что делал Трамп, чтобы спокойно провести первые год-два своего президентства, считает известный российский политолог Виталий Третьяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, придя к власти, Байден начнет восстанавливать внешне неконфликтные отношения со странами Евросоюза, Великобритании, а также приступит к реализации проекта трансатлантического партнерства, чем многие будут довольны США и в Европе.

«Что касается экологии, то Байден уже пообещал вернуться в Парижский протокол по климату, из которого вышел Трамп. Это ничего не значащий шаг, но, если он это выполнит на второй или третий день, это многих удовлетворит», — добавил политолог.

Виталий Третьяков: Лукашенко получил от России фору и постарается этим воспользоваться © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Наверное, какие-то шаги будут сделаны в вопросе переговоров о разоружении и временном невыходе из договора о вооружении с Россией. Возможно, будет снижен накал отношений с КНР. Я перечислил целый ряд шагов, которые позволят Байдену относительно спокойно провести первый год-полтора своего президентства. Просто надо делать и декларировать все противоположное тому, что делал Трамп», — сказал Третьяков.

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