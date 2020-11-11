«Я это обычно называю переходом из постсоветского в постпостсоветское состояние. Государства были провозглашены порядка 30 лет назад, но провозгласить государство и построить государство — это разные вещи», — сказал собеседник издания.
По словам политолога, после распада СССР выросло новое поколение, к власти приходят новые люди которые по-новому ставят цели, возникают новые тенденции, меняются элиты.
«Это называется постколониальный синдром. В общем, мы вступаем с такой мир, в котором постсоветское пространство становится очень разнородным, страны являются разными, непохожими друг на друга. А во-вторых, достаточно турбулентным, потому что этим странам приходится определяться, как они будут существовать дальше», — считает эксперт.
Регионы будут по-разному реагировать на внешнее влияние, поэтому представлять себе единое пространство с единым центром будет все труднее и труднее, добавил Александр Искандарян.
Полностью интервью можно прочитать здесь.