В очень разных вариантах в Киргизии, на Южном Кавказе, в Белоруссии происходят изменения, но они довольно закономерны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал армянский политолог Александр Искандарян

«Я это обычно называю переходом из постсоветского в постпостсоветское состояние. Государства были провозглашены порядка 30 лет назад, но провозгласить государство и построить государство — это разные вещи», — сказал собеседник издания.

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

«Это называется постколониальный синдром. В общем, мы вступаем с такой мир, в котором постсоветское пространство становится очень разнородным, страны являются разными, непохожими друг на друга. А во-вторых, достаточно турбулентным, потому что этим странам приходится определяться, как они будут существовать дальше», — считает эксперт.

Регионы будут по-разному реагировать на внешнее влияние, поэтому представлять себе единое пространство с единым центром будет все труднее и труднее, добавил Александр Искандарян.

Полностью интервью можно прочитать здесь.