Известный российский политолог Виталий Третьяков интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как, по его мнению, будущая администрация Джо Байдена будет справляться с внутренними проблемами Штатов

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден получил голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.

«Надо думать, что во внутренней политике, как всегда делают американские президенты, какую-то часть своих обещаний Байден выполнит, а какую-то — нет. Насколько я знаю, главной проблемой, подорвавшей возможность второго срока Трампа, стал коронавирус. Надежда на то, что к лету пик эпидемии спадет и все пойдет в сторону улучшения, прогнозируется большинством врачей. Судя по тому, как раньше развивались такого рода эпидемии, это рано или поздно произойдет. Чем раньше, тем лучше для Байдена. Если это произойдет в конце весны — начале лета, это будет записано как заслуга Байдена, в отличие от того, что делал Трамп», — отметил эксперт.

Виталий Третьяков: Лукашенко получил от России фору и постарается этим воспользоваться © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Что касается социалистических идей и давления расовых, сексуальных, религиозных и прочих меньшинств, которые привели Байдена к власти, в перспективе это станет большой проблемой для США, потому что связано с изменением расового состава и изменения избирателей. Но сейчас Байдену и тем, кто стоит за ним, удастся воспользоваться позитивным эффектом от этой тенденции», — сказал политолог.

По его мнению, эти меньшинства получат представительство внутри новой администрации в виде министерских постов и прочих государственных должностей.

«Я не думаю, что через месяц после того, как Байден въедет в Белый дом, на улицу массово выйдут люди с требованием, чтобы он выполнил что-то из своих предвыборных обещаний. Ряд декоративных шагов он, безусловно, сделает», — подытожил Третьяков.

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