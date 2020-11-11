Украинский рок-музыкант Олег Скрипка, известный своими националистическими взглядами, посетовал на то, как сфера культуры в стране страдает от карантина, но украинцев призвал не отчаиваться и «культурно выпивать». Соответствующую запись он сделал на днях у себя в Instagram

Украина.ру на Youtube Украина распадется из-за Байдена и Порошенко? - видео