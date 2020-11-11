Скрипка поздравил подписчиков с прошедшими друг за другом праздниками: днем винодела и днем работника культуры. Однако артист уточнил, что сейчас мир «завис» в состоянии неопределенности, связанной с пандемией, и всем без исключения теперь предстоит жить в новой реальности.
«Очевидно, культура в Украине сейчас находится в подполье. По непонятной логике общественный транспорт спокойно циркулирует, а карантин касается именно культурных индустрий. Однако критиковать — не конструктивно. Надо предлагать. Предлагаю! Культурно выпивать!», — написал Скрипка.
Музыкант предложил украинцам присоединиться к его «антивирусным вечерам» и обязательно «выпить бокал за культуру».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Віват! Шановне панство! Виходжу в ефір, бо два мега важливих свята трапляються поспіль. Вчора — День Винороба! Сьогодні — День Працівника Культури. Сердечно вітаю всіх причетних думкою зі мною! Французи кажуть таке: «Quand le vin est tiré, il faut le boire» («Витяг пляшку вина, треба його пити»). Універсальна мудрість на важкі часи та для веселого застілля. Тобто, взявся за справу, доводь її до кінця! Всі ми — без виключень — заручники нової реальності. Увесь світ «завис» у стані невизначеності. Однак, ми не піддаємось смутку. Очевидно, культура в Україні зараз знаходиться в підпіллі. За незрозумілою логікою громадський транспорт спокійно циркулює, а карантинні обмеження чомусь стосуються саме культурних індустрій. Однак критикувати — не конструктивно. Треба пропонувати. Пропоную! Культурно випивати! Хильнути трохи винця в приємному близькому оточені, офлайн чи онлайн — на вибір! Бути більш чуйними до нашого кола спілкування. Може, хтось із близьких мовчить про те, як йому погано, і добре слово та тепла зустріч із келихом вина принесуть йому розраду. Та я ще вам пропоную новий формат! Музика і вино! Те, що ви спостерігали весь цей карантинно-кошмарний період. Що звалось «Антивірусні Вечорниці». Не зволікайте і не сумуйте! Хильнемо келих за культуру! Ще раз вітаю вас зі святами! Бережіть тепло душі, слухайте музику серцем! І не витрачайте його запал на смуток! Ваш Олег Скрипка. #ВВ #ОлегСкрипка
Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.