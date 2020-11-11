Байден получил очень комфортные условия для начала президентского срока, считает известный российский политолог Виталий Третьяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.

«Официальные союзники США (страны Западной Европы) и без того жаждали ухода Трампа, а теперь они продемонстрировали лояльность Байдену как президенту, тем самым обеспечив международную поддержку этого решения. В этом смысле у Байдена руки будут развязаны. Англосаксонская пропагандистская машина покрывает весь мир и фактически навязывает массам доминирующую точку зрения. Здесь тоже будет обеспечено комфортное положение для нового президента», — сказал эксперт.

Виталий Третьяков: Лукашенко получил от России фору и постарается этим воспользоваться © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Пентагон, спецслужбы и связанные с ними службы в других странах лояльно относятся к Байдену. Он получает приемлемые для себя условия начала президентского срока, — подчеркнул политолог.

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