Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.
«Официальные союзники США (страны Западной Европы) и без того жаждали ухода Трампа, а теперь они продемонстрировали лояльность Байдену как президенту, тем самым обеспечив международную поддержку этого решения. В этом смысле у Байдена руки будут развязаны. Англосаксонская пропагандистская машина покрывает весь мир и фактически навязывает массам доминирующую точку зрения. Здесь тоже будет обеспечено комфортное положение для нового президента», — сказал эксперт.
Он также отметил, что предсказываемого краха доллара в ближайшие месяцы не случится. Кроме того, Байден, в отличие от Трампа, не заявлял о том, что намерен вернуть солдат и закрыть военные базы за рубежом.
«Пентагон, спецслужбы и связанные с ними службы в других странах лояльно относятся к Байдену. Он получает приемлемые для себя условия начала президентского срока, — подчеркнул политолог.
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