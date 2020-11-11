Америку не ждет гражданская война – ситуация вскоре стабилизируется, а протестная активность для США – давно не новость, считает известный российский политолог Виталий Третьяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.

«Я не считаю, что на улицах американских городов развернется реальная гражданская война в виде кровопролитных сражений или новые выборы, как предрекают некоторые эксперты. Сама по себе протестная активность, напоминающая то карнавал, то кровавые бои, не новость для Америки», — сказал политолог.

Виталий Третьяков: Лукашенко получил от России фору и постарается этим воспользоваться © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Предположить, что после 20 января, когда новый президент примет присягу, из 70 млн человек, проголосовавших за Трампа, 7 млн выйдут и маршем пройдут по Вашингтону, можно только гипотетически», — добавил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.