«Около трех месяцев назад я ощутила сильнейший импульс! Мне срочно понадобилась подвеска с Сатурном в главной роли. Далее, я совершенно случайно увидела это украшение и теперь ношу его, практически не снимая. Это при том, что первый вариант у меня украли в супермаркете, я даже надеть не успела…», — написала Огневич.
Свое неравнодушное отношение к планете певица объяснила тем, что Сатурн является покровителем Козерогов, а она как раз родилась под этим знаком. Огневич спросила подписчиков, случалось ли с ними что-то подобное и верят ли ее поклонники в связь человека и космоса.
«У меня связь с цветами в последнее время, подумаю про какой-то цвет и все в один день в разных магазинах вещи такого цвета попадаются», «Это очень интересная и увлекательная тема для разговора! Ты ведь немножко "супергерой", да?», «Люди верят, во что хотят верить!», — ответили пользователи.
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Около трёх месяцев назад я ощутила сильнейший импульс! Мне срочно понадобилась подвеска с Сатурном в главной роли 🙌🏾 Далее, я совершенно случайно увидела это украшение и теперь ношу его, практически не снимая. (Это при том, что первый вариант у меня украли в супермаркете, я даже надеть не успела…🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️) И вот, только сегодня я прочла и вспомнила ❗️Точно! Покровитель Козерогов- планета Сатурн 🪐 Понимаю, что как бы уже XXI век, технологии и верить в связь между тобой и планетой- по меньшей мере странно, но всё же 🙃 Видимо, что-то в этом есть, раз Сатурн подаёт мне знак! С Вами случалось подобное? Верите ли в такую связь? Может, снятся вещие сны? Мне очень интересно услышать короткие стори в комментариях 🙌🏾 #ZlataOgnevich #ZOteam #БОГИНЯ #ОКЕАН @zlata.ognevich 🤍 photo @christina.maslova 🤍
Злата Огневич — украинская певица и телеведущая, представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение 2013», депутат Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.