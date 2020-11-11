Украинская певица Злата Огневич, она же бывший депутат от Радикальной партии Олега Ляшко, рассказала, как ее ограбили прямо в магазине, когда она пыталась приобрести себе украшение в виде планеты Сатурн. Об этом звезда рассказала в своем Instagram 10 ноября

«Около трех месяцев назад я ощутила сильнейший импульс! Мне срочно понадобилась подвеска с Сатурном в главной роли. Далее, я совершенно случайно увидела это украшение и теперь ношу его, практически не снимая. Это при том, что первый вариант у меня украли в супермаркете, я даже надеть не успела…», — написала Огневич.

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«У меня связь с цветами в последнее время, подумаю про какой-то цвет и все в один день в разных магазинах вещи такого цвета попадаются», «Это очень интересная и увлекательная тема для разговора! Ты ведь немножко "супергерой", да?», «Люди верят, во что хотят верить!», — ответили пользователи.

Злата Огневич — украинская певица и телеведущая, представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение 2013», депутат Верховной Рады VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.