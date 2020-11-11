Несмотря на попытки Трампа оспорить результаты выборов, Байден все равно будет объявлен президентом США, считает известный российский политолог Виталий Третьяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: Лукашенко получил от России фору и постарается этим воспользоваться © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.

«Коль скоро правящий класс Америки решил избавиться от Трампа (что эти многочисленные фальсификации и продемонстрировали, и то, что на них закрывали и закрывают глаза), то, получив такой результат, эта американская политическая машина не даст Трампу что-то изменить в свою пользу. Они же понимали, на что шли, работая с голосами мертвых и почтовыми отправлениями. Явно же это делалось не для того, чтобы потом в суде все проиграть», — уверен политолог.

По его мнению, несмотря на попытки Трампа что-то изменить, Байден все равно будет объявлен президентом США.

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