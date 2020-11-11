Никто ради Грузии не станет воевать с Россией, а Россия воспринимает расширение НАТО в штыки и рассматривает как вторжение на важную для себя территорию, считает политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, в Грузии многие рады победе Джо Байдена, так как надеются, что он будет более настойчив по отношению к России.

«Он, безусловно, будет, как они считают, поддерживать международные организации и поставит вопрос о расширении НАТО. Отношения Грузии и США за последние 20 лет не менялись, а только укреплялись. Это связано с двухпартийной поддержкой, как демократов, так и республиканцев», — сказал Сихарулидзе.

Арчил Сихарулидзе: Бороться за власть в Грузии революционными методами – это шаг в прошлое © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Разговаривать о расширении НАТО — это старая сказка. Никто ради Грузии не собирается воевать с Россией, а Россия воспринимает расширение НАТО в штыки и рассматривает это как вторжение в территорию, которая для нее жизненно важна», — добавил политолог.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.

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