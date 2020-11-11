Политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру рассказал, в чем были плюсы и минусы президентства Михаила Саакашвили в Грузии

«С одной стороны, его наследие успешно и опирается на реформу полиции, победу над коррупцией на низких уровнях, институты как механизмы стали работать, это все его заслуга», — сказал эксперт.

Арчил Сихарулидзе: Бороться за власть в Грузии революционными методами – это шаг в прошлое © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Например, элитарная коррупция, системное насилие, неприемлемость другого мнения. Он был абсолютно нетолерантным человеком и управлял парламентом, в котором сидели только его приспешники. Этот человек никогда не умел дебатировать и заявлял, что без него страна рухнет», — отметил Сихарулидзе.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — объединенная оппозиция Сила в единстве» получил 27,14%.

Оппозиция объявила итоги парламентских выборов 31 октября сфальсифицированными и призвала к акциям протеста.

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